Entrega de drogas em domicílio acaba em prisão em Marataízes

Um jovem de 21 anos foi preso por entregar drogas de carro a usuários em Marataízes, Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (30). Segundo a Polícia Civil, foram encontradas pequenas porções de cocaína e maconha no veículo do suspeito que seriam comercializadas via "delivery" — para não chamar atenção das autoridades. Ele foi autuado por tráfico de drogas e levado ao Centro de Detenção Provisória da cidade.>