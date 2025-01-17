Enseada do Suá terá interdição parcial neste domingo (19) para corrida de rua

A segunda edição da “Corrida de Rua Preço Baixo" irá alterar o trânsito do bairro Enseada do Suá, em Vitória, neste domingo (19), e os motoristas precisam estar atentos. O ponto de partida será na Praça João Crisóstomo Belesa, em frente ao Tribunal de Justiça, que estará totalmente interditada das 4h às 9h.
Posteriormente, os corredores passarão pelas seguintes vias, que estarão com a faixa 3 interditada, das 6h às 9h. Confira:
- Rua Desembargador Homero Mafra, Enseada do Suá (em frente ao Tribunal de Justiça);
- Avenida Capitão João Brandão, Enseada do Suá (próximo ao Corpo de Bombeiros Militar);
- Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá (em frente a Praça do Papa);
- Rua Clóvis Machado, Enseada do Suá (acesso à Terceira Ponte).
A Guarda Municipal informou que equipes estarão espalhadas pelo trajeto orientando os condutores que estiverem passando pelo trecho.