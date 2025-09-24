Encapuzados lançam bomba em residência onde casal dormia em Linhares

Bairro Nova Esperança, em Linhares, onde o caso aconteceu Crédito: Célio Ferreira

Uma casa foi atingida por uma explosão causada por uma bomba caseira no bairro Nova Esperança, em Linhares. O caso aconteceu na madrugada de terça-feira (23), quando um casal que mora no local estava dormindo. O artefato, que teria sido lançado na garagem do imóvel, destruiu todas as janelas, danificou a caixa de som e provocou o desabamento do revestimento de gesso do teto da garagem, que caiu sobre um veículo.

Segundo a Polícia Militar, o ataque aconteceu por volta das 2h20, acordando o casal. O barulho da explosão também despertou os vizinhos, que relataram ter visto um veículo com quatro indivíduos encapuzados e armados, que fugiram ao perceber a presença de populares.