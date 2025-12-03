A Gazeta - Agora

Encapuzados invadem casa e matam adolescente em Linhares

Publicado em 03/12/2025 às 19h02

Um jovem de 17 anos foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (3) no bairro Nova Esperança, em LinharesNorte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, a vítima estava caída no chão, já sem vida. Testemunhas disseram que dois homens encapuzados invadiram a residência e efetuaram os disparos.

A perícia esteve no local e o caso será investigado pela Polícia Civil. A reportagem solicitou informações à PC, mas até o fechamento desse texto não houve retorno.

