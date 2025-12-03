Encapuzados invadem casa e matam adolescente em Linhares

Um jovem de 17 anos foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (3) no bairro Nova Esperança, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, a vítima estava caída no chão, já sem vida. Testemunhas disseram que dois homens encapuzados invadiram a residência e efetuaram os disparos.