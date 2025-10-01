Empresas do ES são investigadas pela PF por fraude em importações
Empresas do Espírito Santo estão sendo investigadas pela Polícia Federal por suspeita de fraudes em importações e subfaturamento de mercadorias. A corporação cumpriu um mandado de busca e apreensão com aoperação Importador Oculto, na manhã desta quarta-feira (1º), em Vitória, para apuração do que está sendo considerado um "sofisticado esquema".
As investigações apontam que empresas eram usadas como fachada em transações comerciais, ocultando o verdadeiro beneficiário dos negócios. Os investigados podem responder pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e descaminho. Se condenados, as penas podem ultrapassam 10 anos de reclusão.
De acordo com a PF, diversas importações foram registradas em nome de uma empresa intermediária, mas executadas em favor de outra sociedade, que não constava nos registros formais. O esquema, ainda segundo a corporação, teria o objetivo de driblar impostos sobre importação, o que caracterizaria também concorrência desleal, além de fraude ao controle aduaneiro.