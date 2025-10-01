Empresas do ES são investigadas pela PF por fraude em importações

Operação Importador Oculto, da Polícia Federal, cumpriu mandado de busca e apreensão em Vitória Crédito: PF/ Divulgação

Empresas do Espírito Santo estão sendo investigadas pela Polícia Federal por suspeita de fraudes em importações e subfaturamento de mercadorias. A corporação cumpriu um mandado de busca e apreensão com aoperação Importador Oculto, na manhã desta quarta-feira (1º), em Vitória, para apuração do que está sendo considerado um "sofisticado esquema".

As investigações apontam que empresas eram usadas como fachada em transações comerciais, ocultando o verdadeiro beneficiário dos negócios. Os investigados podem responder pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e descaminho. Se condenados, as penas podem ultrapassam 10 anos de reclusão.