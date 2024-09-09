Empresária cai de escada dentro de casa em Vila Velha e está em coma

A empresa Cecilia Milanez Milanezi Crédito: Redes sociais

A empresária Cecilia Milanez Milanezi, de 75 anos, está internada em coma desde o dia 31 de agosto. A proprietária da Milanez & Milanezi, uma das maiores empresas organizadoras de feiras no Espírito Santo, foi hospitalizada após cair de uma escada dentro de casa, no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha . A informação foi confirmada pela família.

Cecilia está internada em um hospital particular em Vitória, respira sem auxílio de aparelhos, mas segue em coma e em observação. "A equipe médica já começou a tirar a sedação para analisar como o corpo vai reagir", contou um familiar.

Muito conhecida sobretudo no ramo de mármores e granito, Cecilia fundou as tradicionais feiras de pedras naturais: Cachoeiro Stone Fair e Marmomac Brazil — antiga Vitória StoneFair. A empresária do ramo de eventos também fundou a MecShow, que é a maior feira industrial do Espírito Santo e uma das maiores do Brasil. O evento reúne empresas e profissionais dos setores de mineração, siderurgia, celulose, petróleo e gás e naval.