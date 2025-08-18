Embarque em trem de passageiros em Cariacica será suspenso

Entre os dias 9 e 12 de setembro será suspenso o embarque e desembarque de passageiros de trem da Estrada de Ferro Vitória a Minas nas estações de Pedro Nolasco e Flexal, em Cariacica . A situação acontece devido a uma manutenção programada e preventiva na linha férrea.

Como já estava previsto, não foram vendidas passagens para o período, sendo assim, nenhum passageiro será prejudicado, conforme a Vale, responsável pela ferrovia. O horário de embarque nas demais estações será mantido. "Para mais informações sobre a venda de bilhetes, os passageiros podem entrar em contato com o Alô", explicou a mineradora.