Embarque e desembarque de trem de passageiros suspensos em Cariacica
Publicado em 08/09/2025 às 13h57
A partir de terça-feira (9) estarão suspensos os embarques e desembarques de passageiros de trem da Estrada de Ferro Vitória a Minas nas estações de Pedro Nolasco e Flexal, em Cariacica. A medida seguirá até sexta (12) para manutenção programada e preventiva na linha férrea.
A Vale explicou que não foram disponibilizadas passagens para o trecho durante o período da manutenção e reforçou que o horário de embarque nas demais estações está mantido.