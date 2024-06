Em protesto, moradores bloqueiam km290 da BR101, em Cariacica

Movimentação de curiosos após assassinato do professor de capoeira Cuarassy Medeiros Del Ney na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, no dia 18 de dezembro de 2020. (Leitor | A Gazeta)

Começou na manhã desta quarta-feira (5), no Fórum de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, o julgamento do músico Tiago Passos Viana, acusado de matar o professor de capoeira Cuarassy Medeiros. O crime aconteceu na Vila de Itaúnas, no mesmo município, em dezembro de 2020, quando a vítima foi assassinada dentro de uma pousada.

O julgamento, com início às 9h, ocorre no formato de júri popular, em que sete jurados vão tomar a decisão pela condenação ou absolvição de Tiago. Na época do crime, o músico se apresentou à delegacia, mas acabou sendo solto. Atualmente, ele está preso, após denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), acatada pela Justiça, que expediu um mandado de prisão. A expectativa inicial é que ele dure até o fim desta quarta (5).

A defesa do músico vai apresentar a tese da legítima defesa, com um vídeo que mostra uma discussão entre Tiago e Cuarassy, momentos antes do crime. Deve argumentar, ainda, que o músico vinha sendo ameaçado por um colega do capoeirista e que obteve uma arma uma semana antes do crime por esse motivo.

O advogado que atua na assistência de acusação, Israel Domingos Jório, acredita que os elementos do processo são suficientes para provar a culpa de Tiago. A família de Cuarassy afirma que o músico teria provocado o professor antes.

*Com informações da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte