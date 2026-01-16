A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Em menos de 10s, dupla arromba loja e furta bicicletas avaliadas em R$ 25 mil em Linhares

Publicado em 16/01/2026 às 16h54
Duas bicicletas, avaliadas em cerca de R$ 25 mil, foram furtadas após o arrombamento de uma loja no bairro Novo Horizonte em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (16)

Duas bicicletas, avaliadas em cerca de R$ 25 mil, foram furtadas durante o arrombamento de uma loja no bairro Novo Horizonte em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (16). A ação dos bandidos durou menos de dez segundos e foi registrada por uma câmera de segurança.

Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações e, ao chegar ao local, constatou o crime. O proprietário da loja informou que foram levadas uma bicicleta elétrica, avaliada em aproximadamente R$ 16 mil, e outra convencional, cotada em cerca de R$ 9 mil. Segundo ele, nenhuma delas possuía número de série ou identificação, sendo uma de cor vermelha e a outra preta. Buscas foram feitas, porém, sem êxito. 

A Polícia Civil informa que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.

Publicidade

Submarino chama atenção ao cruzar a Baía de Vitória nesta sexta-feira (16)

Publicado em 16/01/2026 às 16h38
Momento em que o submarino cruzava a Baía de Vitória na manhã desta sexta-feira (16)
Momento em que o submarino cruzava a Baía de Vitória na manhã desta sexta-feira (16) Crédito: Leitor | A Gazeta

Um submarino foi avistado na Baía de Vitória e chamou a atenção na manhã desta sexta-feira (16). Leitores enviaram à reportagem de A Gazeta fotos do momento em que o equipamento passa pelo canal que dá acesso aos terminais portuários, por volta das 11h20, já bem próximo da Terceira Ponte.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Marinha do Brasil sobre a presença do submarino na região e se existe alguma operação em curso, treinamento ou até mesmo alguma navegação para reposição de suprimentos e reabastecimento, como ocorrido no fim de setembro de 2023, quando o S Tikuna - S34 atracou na Capital capixaba. A Vports, que administra o Porto de Vitória, também foi procurada para detalhes sobre o caso.

A presença de submarinos na Baía de Vitória não chega a ser raridade. Em 2019, um Tupi (S-30) também adentrou pelo canal "escoltado" por um rebocador e atraiu olhares por onde passou. De acordo com a Praticagem do Espírito Santo, o submarino em questão é o S41 Humaitá, que saiu do Rio de Janeiro e tem como destino Salvador, na Bahia. O equipamento atracou no Porto de Vitória.


Publicidade

Obras de Hospital do Câncer de Cachoeiro passam para a segunda etapa

Publicado em 16/01/2026 às 15h49
Hospital do Câncer deve ficar pronto em 2027
Hospital do Câncer deve ficar pronto em 2027 Crédito: Divulgação/Governo do ES

As obras do Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vão passar para a segunda etapa de execução. A ordem de execução foi assinada na quinta-feira (15) pelo governador Renato Casagrande. Com a conclusão das construções, a unidade localizada no bairro Nossa Senhora da Penha deve contar com 100 leitos clínicos e cirúrgicos, além de um pronto atendimento oncológico 24 horas. O espaço também contará com equipamentos de diagnóstico por imagem. 

Segundo o Governo do Estado, o investimento total previsto para a construção do hospital é de R$ 263,3 milhões, sendo R$ 100 milhões em recursos governamentais e o restante proveniente do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI). A data prevista para conclusão das obras é setembro de 2027.

Publicidade

Dono de imóvel de alto padrão é preso por desvio de energia em Linhares

Publicado em 16/01/2026 às 15h46
Irregularidades no medidor foram flagradas durante a vistoria; o homem foi conduzido a delegacia
A perícia foi à residência e constatou que energia era furtada do imóvel residencial Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 50 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (15) suspeito de furtar energia elétrica em uma residência de alto padrão no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A ação foi realizada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com a Delegacia Regional de Linhares, o Instituto de Criminalística da Polícia Científica e técnicos da EDP.

Acompanhada pelo proprietário do imóvel, a perícia constatou irregularidades na tampa da caixa do medidor, que estava sem o lacre adequado. Além disso, foi identificada a ausência de corrente no medidor, o que zerava a contabilização do consumo de energia elétrica. O medidor foi substituído pela EDP e a instalação regularizada.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado por estelionato qualificado contra a administração pública e encaminhado ao sistema prisional. Ele também deverá ressarcir a distribuidora pelos valores não faturados e arcar com custos administrativos, conforme norma da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Publicidade

Espírito Santo recebe alerta de tempestade para 15 cidades; veja quais

Publicado em 16/01/2026 às 13h32
Cidades do ES em alerta de tempestade no sábado
Cidades do ES em alerta de tempestade no sábado Crédito: Inmet

Capixabas devem ficar atentos ao clima neste fim de semana. O Espírito Santo recebeu um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicando risco de tempestade em 15 municípios da Região Sul. O aviso fica vigente até as 23h59 de sábado (17) e aponta que essas regiões podem registrar até 50 milímetros de chuva por dia, com ventos de até 60 km/h.  Há possibilidade de granizo, alagamentos e queda de galhos.

A instabilidade climática no Estado pode ter relação com a nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que deve se formar entre os dias 19 e 23 de janeiro, trazendo um período prolongado de chuva volumosa para o Espírito Santo e outras partes do Sudeste. 

Veja as cidades sob alerta do Inmet:

  1. Alegre
  2. Atílio Vivácqua
  3. Bom Jesus do Norte
  4. Cachoeiro de Itapemirim
  5. Divino de São Lourenço
  6. Dores do Rio Preto
  7. Guaçuí
  8. Ibitirama
  9. Itapemirim
  10. Jerônimo Monteiro
  11. Marataízes
  12. Mimoso do Sul
  13. Muqui
  14. Presidente Kennedy
  15. São José do Calçado
Publicidade

Foragido da Penitenciária Semiaberta de Cariacica é recapturado em Aracruz

Publicado em 16/01/2026 às 13h13

Um detento de 27 anos, que estava foragido após deixar a Penitenciária Semiaberta de Cariacica para trabalhar e não retornar, foi recapturado no bairro Sauê, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, pela Polícia Militar (PM), na última quinta-feira (15). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Aleanderson Bento Sizenando estava sendo procurado desde novembro do ano passado. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por roubo, expedido pela 8ª Vara Criminal de Vila Velha, e ele também responde por estupro e lesão corporal.

Segundo a PM, ao perceber a presença dos policiais, Aleanderson tentou fugir a pé, passando por diversas ruas, pulando cercas e entrando em áreas de vegetação. Durante a fuga, ele caiu, ficou ferido e resistiu à abordagem, mas acabou contido pelos militares. O homem foi levado a uma unidade de saúde para atendimento médico e, em seguida, encaminhado à delegacia.

A Polícia Civil informou que, após Aleanderson assinar um Termo Circunstanciado (TC) por resistência durante a abordagem policial, ele foi encaminhado novamente ao sistema prisional.

Publicidade

Condenado por estuprar enteada é preso em Linhares

Publicado em 16/01/2026 às 11h50

Um homem de 43 anos, condenado por estuprar a enteada, foi preso na manhã desta sexta-feira (16) em Linharesno Norte do Espírito Santo. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça do município de Rio Bananal.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi condenado no fim de 2025 a 28 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável contra a enteada. Quando soube que havia um mandado de prisão em aberto, o homem saiu de Rio Bananal e tentou se esconder em Linhares, onde acabou localizado e preso.

Após a prisão, o condenado foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS), onde permanece à disposição da Justiça. O nome dele e o bairro onde os fatos ocorreram não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Publicidade

Homem é preso após agredir esposa e fugir com filho bebê em Vila Velha

Publicado em 16/01/2026 às 11h36

Um homem de 47 anos foi preso após agredir a esposa com um soco e fugir com o filho do casal, um bebê de 11 meses, na noite de quinta-feira (15), em Retiro do Congo, na zona rural de Vila Velha.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que está em processo de separação e que o suspeito não aceita o fim do relacionamento. Após a agressão, ela acionou os militares e repassou as características do homem, que foi localizado pouco tempo depois ainda com o bebê.

O casal foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Em relato aos policiais, o homem alegou que a discussão começou após ele se recusar a comprar drogas para a mulher. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada com base na Lei Maria da Penha e encaminhado ao sistema prisional.

Publicidade

Acidente entre dois carros e uma moto deixa motociclista ferida em Linhares

Publicado em 15/01/2026 às 21h00

Um acidente envolvendo dois carros e uma moto deixou a motociclista ferida na tarde desta quinta-feira (15) no bairro Interlagos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Pelas imagens de uma câmera de videomonitoramento, é possível ver o momento em que um carro e uma moto seguiam pela Avenida Duque de Caxias quando foram atingidos pelo outro veículo, que seguia na Avenida Padre Manoel da Nóbrega.

A motociclista teve ferimentos na perna e foi socorrida para um hospital da cidade. A reportagem de A Gazeta solicitou informações à Polícia Militar, mas até a publicação dessa matéria não houve retorno.

Publicidade

Prefeitura abre vagas para castração gratuita de cães em Cachoeiro

Publicado em 15/01/2026 às 19h06

Estão abertas 100 vagas para castração gratuita de cães fêmeas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ação será realizada pela prefeitura por meio do programa estadual de bem-estar animal Pet Vida.

O cadastro deve ser realizado entre os dias 19 e 23 de janeiro, das 9h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada no Prédio do Sindicato Rural, no bairro Independência. Para participar, é obrigatória a apresentação de comprovante de inscrição no CADÚNICO e comprovação de renda familiar inferior a dois salários mínimos. 

Publicidade

Filhote de gato girado pelas patas por criança é resgatado em Cachoeiro

Publicado em 15/01/2026 às 17h49
Gato que aparece sendo girado pela pata em vídeo foi resgatado em Cachoeiro
Gato que aparece sendo girado pela pata em vídeo foi resgatado em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

Um filhote de gato foi resgatado após uma denúncia de maus-tratos motivada por um vídeo divulgado nas redes sociais. O registro foi feito em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, e mostra uma criança girando o animal pela pata enquanto a mãe dela incentiva a ação. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, na tarde desta quinta-feira (15), que uma ação foi realizada na casa onde o crime ocorreu e o animal foi levado para receber atendimento médico veterinário. O filhote foi entregue a uma pessoa que ficará responsável pelos cuidados do felino. 

Publicidade

Filhote de macaco-prego que teve mãe atropelada é resgatado no Sul do ES

Publicado em 15/01/2026 às 17h33
Animal foi resgatado e vai passar por reabilitação no ES
Animal foi resgatado e vai passar por reabilitação no ES Crédito: Divulgação/Iema

O filhote de macaco-prego que perdeu a mãe atropelada em uma rodovia no Sul do Espírito Santo foi resgatado nesta quinta-feira (15). O acidente ocorreu na terça-feira (13), na Rodovia João Domingos Zago, que corta a Floresta Nacional de Pacotuba, interior de Cachoeiro de Itapemirim

Uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) levou o animal para receber atendimento médico veterinário na Grande Vitória. Em seguida, ele será levado para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz, Norte do ES, onde passará por um processo de reintrodução à natureza. 

Publicidade

Ação contra procurados da Justiça mobiliza polícia em Vila Velha

Publicado em 15/01/2026 às 15h47
Operação contou com o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer)

Quem passou pela região de Jaburuna, em Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (15), percebeu que um helicóptero do Notaer (Núcleo de Operações e Transportes Aéreo) sobrevoava o morro. Segundo a Polícia Civil, trata-se de uma operação para prender procurados pela Justiça e coibir possíveis ataques entre criminosos. Até o momento, ninguém foi detido. 

Ainda conforme a PC, foi encontrado um imóvel utilizado por traficantes que servia para esconder e comercializar drogas.

Publicidade

Justiça manda soltar mulher que matou o companheiro a facadas em Alto Rio Novo

Publicado em 15/01/2026 às 15h43
Esposa mata marido a facadas em Alto Rio Novo
O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (12) no bairro Padre Pedro, em Alto Rio Novo Crédito: Leitor/AG

A justiça determinou a soltura de Camila Domingos Barroso, 39 anos, suspeita de matar o companheiro a facadas na madrugada de segunda-feira (12) no bairro Padre Pedro, em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. A mulher disse à Polícia Militar que agiu em legítima defesa após o companheiro partir para cima dela com uma faca, irritado porque ela teria negado manter relações sexuais com ele.

Segundo ela, Edvaldo Evangelista de Sousa, de 36 anos, teria chutado a porta do banheiro e entrado no local com uma faca na mão. Os dois começaram a lutar e, em determinado momento, Camila conseguiu tomar a faca e o atacou para se defender. A mulher afirmou ainda que o homem costumava apresentar comportamentos agressivos e que já teria sido agredida outras vezes. Ela foi encaminhada para o sistema prisional.

Na quarta-feira (14), durante a audiência de custódia, a Justiça entendeu que houve legítima defesa e determinou a expedição de alvará de soltura. A decisão, no entanto, não encerra o caso, que seguirá sendo investigado e poderá ser reavaliado caso surjam novas informações ao longo do inquérito ou do processo criminal. Apesar da decisão judicial, o alvará de soltura ainda não havia sido cumprido até o momento, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

Publicidade

Homem é retirado de casa e morto a pauladas e facadas na Serra

Publicado em 15/01/2026 às 12h20

Um homem de 49 anos morreu após ser agredido com pauladas e golpes de faca na Serra, na Região Metropolitana do Espírito Santo, na quarta-feira (14). Familiares contaram à Polícia Militar que a vítima foi retirada de casa pelos agressores, que afirmavam que o morador teria cometido um crime sexual na cidade.

Gravemente ferido, o homem foi levado ainda no dia do crime, na terça-feira (13), ao Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, também na Serra. Foi na unidade hospitalar que a PM foi acionada e recebeu a denúncia dos familiares. A identidade da vítima não foi divulgada, assim como o bairro onde ocorreram as agressões.

A reportagem questionou a Polícia Civil se o homem era investigado por algum crime. A corporação informou que o assassinato e as circunstâncias do caso serão apurados pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.

Publicidade

Gesso de enfermaria da Santa Casa de Cachoeiro cede após chuvas; vídeo

Publicado em 15/01/2026 às 12h02
Segundo a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim problema aconteceu na madrugada desta quinta-feira (15)

Parte do revestimento de gesso do teto de uma das enfermarias da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, cedeu na madrugada desta quinta-feira (15). De acordo com a unidade, o problema foi ocasionado devido às últimas chuvas.

Apesar do susto, o hospital disse que não houve feridos. O reparo está sendo realizado e não haverá nenhum prejuízo ao atendimento aos pacientes.

Publicidade

Acidente entre carro e carreta deixa vítima gravemente ferida na BR 101

Publicado em 15/01/2026 às 10h24
Batida entre carro e carreta deixa trânsito em pare e siga no km 370
Carro ficou com a parte dianteira destruída após colisão Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou uma pessoa gravemente ferida na manhã desta quinta-feira (15), por volta das 9h, no km 370 da BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Segundo as primeiras informações recebidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma vítima no carro teria ficado presa às ferragens. A pista chegou a ser interditada no sentido Norte para o socorro, mas foi liberada nos dois sentidos às 10h.

O Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba também foi acionado e informou que a  vítima foi socorrida com ferimentos graves. Uma outra pessoa saiu ilesa. Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção e ambulância) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência está em andamento.

Acidente entre carro e caminhão ocorreu na manhã de quinta-feira (15)
Publicidade

Foragido por assassinato no RJ é preso em São José do Calçado

Publicado em 15/01/2026 às 09h17
Foragido da Justiça por homicídio é preso em São José do Calçado
Suspeito de 47 anos foi localizado após denúncias Crédito: Polícia Militar

Um homem de 47 anos, suspeito de envolvimento em um assassinato no Rio de Janeiro, foi preso durante uma ação da Polícia Militar em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (13). 

O foragido, que não teve o nome divulgado, possuía um mandado de prisão em aberto. Ele foi localizado após militares receberem informações anônimas sobre a presença do suspeito na cidade capixaba. Com ele não havia nenhum material ilícito. O homem foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde ficou à disposição da Justiça.

Publicidade

Jovens são presos por tentar furtar moto na frente de delegacia em Cariacica

Publicado em 15/01/2026 às 08h56
4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica
Motocicleta da vítima estava na frente da Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram presos após tentarem furtar uma motocicleta em frente à Delegacia Regional de Cariacica, no bairro Rio Branco, na última quarta-feira (14).

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a vítima, de 27 anos, contou que estava com um amigo na delegacia para resolver pendências relacionadas a um roubo ocorrido em janeiro do ano passado. Ao sair da unidade e se aproximar da motocicleta, percebeu os dois suspeitos tentando quebrar a direção do veículo com o uso de uma chave micha (ferramenta para abrir fechaduras e cadeados).

O homem questionou os jovens, que chegaram a pedir para que ele não chamasse a polícia, alegando que pretendiam furtar a moto para pagar uma dívida. Diante da situação, a vítima acionou policiais civis que estavam na delegacia e os suspeitos foram presos em flagrante.

Os jovens, identificados como Ricardo Alves da Conceição, de 20 anos, e Luiz Guilherme Passos Duarte, de 19, foram autuados por tentativa de furto.

Publicidade

Carreta carregada com fios tomba na BR 262 em Domingos Martins

Publicado em 14/01/2026 às 19h33
Caminhão tomba na BR 262, em Domingos Martins, com carga de novelo de algodão
Caminhão tombou na BR 262, em Domingos Martins, e a carga de novelo de algodão ficou espalhada às margens da pista Crédito: Corpo de Bombeiros

Uma carreta carregada com novelo de algodão tombou na BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, e deixou o trânsito em sistema 'Pare e Siga'. Conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o motorista contou ao Corpo de Bombeiros que o veículo caiu na via em sentido para Marechal Floriano por volta das 16h após o peso do material 'puxar' o veículo.

O condutor conseguiu sair sozinho da cabine, sem ferimentos. Devido ao tombamento, houve vazamento de combustível na pista, mas a situação foi controlada pelo Corpo de Bombeiros.