Em menos de 10s, dupla arromba loja e furta bicicletas avaliadas em R$ 25 mil em Linhares
Duas bicicletas, avaliadas em cerca de R$ 25 mil, foram furtadas durante o arrombamento de uma loja no bairro Novo Horizonte em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (16). A ação dos bandidos durou menos de dez segundos e foi registrada por uma câmera de segurança.
A Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações e, ao chegar ao local, constatou o crime. O proprietário da loja informou que foram levadas uma bicicleta elétrica, avaliada em aproximadamente R$ 16 mil, e outra convencional, cotada em cerca de R$ 9 mil. Segundo ele, nenhuma delas possuía número de série ou identificação, sendo uma de cor vermelha e a outra preta. Buscas foram feitas, porém, sem êxito.
A Polícia Civil informa que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.