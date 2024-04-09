Eleições 2024: falta menos de um mês para tirar ou transferir título

Quem vai votar nas Eleições 2024 precisa ficar atento. Os eleitores de todo o país têm menos de um mês para para tirar, transferir ou regularizar o título. Após o dia 8 de maio, o cadastro do eleitorado estará fechado para a organização das eleições municipais deste ano.

A emissão da primeira via do título, por exemplo, basta acessar, na área Serviços à direita do site do TSE, o link Autoatendimento Eleitoral , em seguida clicar em “Título eleitoral” e depois em “Tire seu título eleitoral”. O próximo passo é realizar os procedimentos solicitados. O alistamento também pode ser feita em um cartório ou unidade de atendimento da Justiça Eleitoral. O funcionamento dos cartórios eleitorais é de segunda a sexta, das 12h às 18h ( para acessar os locais disponíveis, clique aqui ).

O mesmo prazo vale para quem está em situação irregular por ter deixado de votar ou justificar a ausência às urnas nas três últimas eleições. Ou, ainda, para quem mudou de cidade e precisa solicitar a transferência de domicílio eleitoral. Esses serviços estão disponíveis para os eleitores com dados biométricos coletados há menos de dez anos. Se a coleta não estiver atualizada, será preciso comparecer a um cartório.