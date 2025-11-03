Elefante-marinho é flagrado em praias de São Mateus; veja vídeo

Um elefante-marinho foi flagrado na areia da praia de Urussuquara, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e chamou a atenção de banhistas no domingo (2). Nesta segunda-feira (3), o animal voltou a ser visto, desta vez em Guriri, no mesmo município.

De acordo com a médica-veterinária Samira Costa, do Instituto Baleia Jubarte, o elefante-marinho não apresentava sinais de encalhe e aparenta estar saudável. Ela disse que o animal deve ter ido à praia apenas para descansar, um comportamento comum da espécie. Apesar de pouco frequentes, aparições como essa no litoral capixaba não são consideradas raras.