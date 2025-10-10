É falsa a imagem que mostra navio 'invadindo' avenida no Centro de Vitória
Publicado em 10/10/2025 às 19h43
Circula, desde o início da tarde desta sexta-feira (10), uma montagem que mostra um suposto navio invadindo a Avenida Presidente Florentino Ávidos, no Centro de Vitória. A imagem assusta pela grandeza da embarcação próxima aos carros, mas trata-se de desinformação. Apesar da proximidade do Porto de Vitória com a passagem de pedestres e veículos, a imagem é falsa e não corresponde à realidade.
O que mostra a foto?
- Leitores de A Gazeta, ouvintes da CBN Vitória e telespectadores da TV Gazeta enviaram a imagem questionando a veracidade do fato. Um deles comentou: "Não vi vocês falando sobre". A montagem compartilhada nas redes sociais mostra que o suposto e falso acidente de percurso do navio teria acontecido na Avenida Presidente Florentino Ávidos, no cruzamento com a Avenida República, próximo ao Parque Moscoso.
Por que é falso?
- Além de não ser possível a entrada de um navio como este no local, o Porto de Vitória, que tradicionalmente recebe as embarcações, está à esquerda dos motoristas que passam pela região e não à frente, como sugere a foto. É possível notar também que os prédios vizinhos não foram impactados e a fiação segue intacta — situação inviável em caso de um acidente como este. Não há qualquer alerta ou informativo da Vports, que administra o porto, a respeito da "invasão". São características que indicam a desinformação presente na imagem.