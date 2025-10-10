É falsa a imagem que mostra navio 'invadindo' avenida no Centro de Vitória

Circula, desde o início da tarde desta sexta-feira (10), uma montagem que mostra um suposto navio invadindo a Avenida Presidente Florentino Ávidos, no Centro de Vitória. A imagem assusta pela grandeza da embarcação próxima aos carros, mas trata-se de desinformação. Apesar da proximidade do Porto de Vitória com a passagem de pedestres e veículos, a imagem é falsa e não corresponde à realidade.