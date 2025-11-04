Dupla tenta furtar moto em Pancas e acaba detida por moradores

Dois homens, de 18 e 19 anos, foram presos em flagrante na noite de segunda-feira (3) após o furto de uma motocicleta na localidade de Vila Verde, zona rural de Pancas , Noroeste do Espírito Santo. A dupla não teve a identidade informada.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram contidos por populares antes da chegada da equipe. A motocicleta foi localizada em um terreno baldio, com a ignição danificada. Durante a abordagem, os militares encontraram uma chave de fenda no bolso de um dos jovens, que teria sido usada para ligar o veículo. Eles relataram aos policiais que foram agredidos por populares, mas, devido ao grande número de pessoas no local, não foi possível identificar os autores das agressões. Nenhuma lesão aparente foi constatada.