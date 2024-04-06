Dupla passa de moto e mata jovem dentro de carro em Santa Teresa

Um jovem de 20 anos morreu após ser alvo de disparos de arma de fogo dentro de um carro, em Santa Teresa, na tarde de sexta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram informados que o homem estava em um carro, quando uma dupla passou de moto, parou ao lado do veículo e efetuou os disparos, fugindo em seguida. Câmeras de monitoramento flagraram o crime (veja no vídeo acima).
Nenhum suspeito foi detido e não há informações sobre a motivação do crime. A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Madre Regina Prottimann, mas a equipe médica informou aos policiais que o jovem já deu entrada sem vida.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Santa Teresa. De acordo com a corporação, informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181) e podem ser cruciais para o avanço das investigações.