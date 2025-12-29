Dupla invade casa e atira contra jovem em São Gabriel da Palha

Um jovem de 19 anos foi baleado após dois suspeitos invadirem uma residência no bairro São Sebastião, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (29). Segundo a Polícia Militar, a vítima conseguiu fugir e correu até as imediações de um ginásio de esportes, onde foi socorrida pelo Samu/192 e encaminhada ao pronto-socorro do município. A namorada do rapaz relatou aos militares que os autores entraram na casa dela e dispararam contra ele.