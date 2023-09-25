Dupla invade bar e furta de bebidas a pastel em Cachoeiro; veja vídeo

Segundo a proprietária do bar, Sueli Rebonato, os suspeitos arrebentaram duas portas de madeira para entrar no local. Ela e o marido descobriram o crime somente na manhã seguinte, quando foram trabalhar. “Levaram cerca de 20 kg de carne, um fardo de bebida, cerca de R$ 200 em moedas do caixa, um maço de cigarros e até pastel”, contou a comerciante.