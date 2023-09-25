Dupla invade bar e furta de bebidas a pastel em Cachoeiro; veja vídeo

Câmeras de segurança de um bar no distrito de Gironda, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, flagraram o momento em que dois homens invadiram o local e furtaram produtos na madrugada do último domingo (24). Os suspeitos levaram bebidas, carne, maços de cigarro, dinheiro do caixa e até pastel do estabelecimento.
Segundo a proprietária do bar, Sueli Rebonato, os suspeitos arrebentaram duas portas de madeira para entrar no local. Ela e o marido descobriram o crime somente na manhã seguinte, quando foram trabalhar. “Levaram cerca de 20 kg de carne, um fardo de bebida, cerca de R$ 200 em moedas do caixa, um maço de cigarros e até pastel”, contou a comerciante.
O bar funciona também como mercearia na região. Sueli conta que o comércio existe há pouco mais de um ano e esta foi a primeira vez que o estabelecimento foi alvo de criminosos. A comerciante acionou a Polícia Militar e registrou ocorrência comunicando o crime.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que orienta que as vítimas registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online para que tomem ciência do caso e inicie as investigações.