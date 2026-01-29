Dupla é presa levando mais de R$ 70 mil em drogas de Vitória a Linhares

Dois jovens de 20 e 25 anos foram presos em Bebedouro, distrito de Linhares, levando mais de R$ 70 mil em drogas para a cidade. De acordo com a Polícia Militar, a dupla tinha ido de carro até Vitória para buscar os entorpecentes, mas acabou abordada quando retornava para o município do Norte capixaba, na última quarta-feira (28). O nervosismo dos dois levantou suspeitas dos policiais que verificaram o carro e encontraram o material.