Dupla é presa levando mais de R$ 70 mil em drogas de Vitória a Linhares
Dois jovens de 20 e 25 anos foram presos em Bebedouro, distrito de Linhares, levando mais de R$ 70 mil em drogas para a cidade. De acordo com a Polícia Militar, a dupla tinha ido de carro até Vitória para buscar os entorpecentes, mas acabou abordada quando retornava para o município do Norte capixaba, na última quarta-feira (28). O nervosismo dos dois levantou suspeitas dos policiais que verificaram o carro e encontraram o material.
Ao todo foram encontrados 19 tabletes de maconha, cinco unidades de pak (substância mais sofisticada que o haxixe, considerada "gourmet") e um pequeno pedaço de maconha. Conforme apuração da TV Gazeta junto à Polícia Militar, o valor estimado do material apreendido é de aproximadamente R$ 73 mil.
A Polícia Civil informou que a dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada à Penitenciária Regional de Linhares. Os nomes deles não foram divulgados.