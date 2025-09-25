Dupla é presa e polícia apreende armas e munições em Afonso Cláudio
Dois homens, de 24 e 70 anos, foram presos durante uma operação deflagrada nos distritos de Vila Pontões e Liberdade, em Afonso Cláudio, cidade localizada na região Serrana do Estado. Durante as diligências policiais realizadas nessa quarta-feira (24), foram apreendidas 16 armas de fogo e centenas de munições de diversos calibres. A prisão da dupla se deu pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, em conjunto com a 2ª Companhia Independente da Polícia Militar. Os nomes dos detidos não foram informados.
Entre as armas, foram recolhidas pistolas, revólveres e espingardas, além das municões. Todo o armamento, segundo a polícia, estava escondido na casa do idoso de 70 anos, em diferentes espaços da residência.
Ainda segundo a Polícia Civil, que as armas serão encaminhadas a laboratórios para analiser se foram utilizadas em homicídios ou outros crimes.