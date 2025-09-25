Dupla é presa e polícia apreende armas e munições em Afonso Cláudio

Dois homens, de 24 e 70 anos, foram presos durante uma operação deflagrada nos distritos de Vila Pontões e Liberdade, em Afonso Cláudio, cidade localizada na região Serrana do Estado. Durante as diligências policiais realizadas nessa quarta-feira (24), foram apreendidas 16 armas de fogo e centenas de munições de diversos calibres. A prisão da dupla se deu pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, em conjunto com a 2ª Companhia Independente da Polícia Militar. Os nomes dos detidos não foram informados.