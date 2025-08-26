Dupla é presa com 43 kg de maconha e aves silvestres em São Mateus

PM apreende 43 quilos de maconha, munições e aves silvestres em São Mateus Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um homem de 28 anos e uma jovem de 18 foram presos após a Polícia Militar (PM) encontrar, na casa em que eles estavam, 43 kg de maconha, 40 munições calibre 9 mm e 14 aves silvestres sem anilhas. A operação aconteceu no bairro Ayrton Senna, em São Mateus, na segunda-feira (25), após a Divisão de Inteligência da Polícia Penal e informar sobre a venda e distribuição de entorpecentes na residência. Ao se aproximarem do imóvel, viram o homem, de 28 anos, abrindo a porta. Ao avistar a equipe, ele correu em fuga.

Ao chegarem à residência com portão entreaberto, os militares notaram várias gaiolas com pássaros silvestres e abordaram os suspeitos, que tentaram fugir. No imóvel, foram encontrados tabletes de maconha, cocaína, balanças de precisão e munições, distribuídos em diferentes cômodos. A mulher afirmou não saber da presença dos entorpecentes no quarto ocupado pelo homem. Os 14 pássaros apreendidos foram entregues ao ICMBio.