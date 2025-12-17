Dupla é detida após furtar metros de fios de viaduto em Vila Velha

Duas pessoas foram detidas ao furtarem cerca de 15 metros de fiação do novo viaduto localizado entre a Rodovia do Sol (ES-060) e a Rodovia Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha . Conforme apuração da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta , a mulher de 29 anos e o homem 42 foram flagrados por câmeras da central de videomonitoramento da Guarda Municipal. Agentes foram acionados e realizaram a prisão.

A reportagem da TV Gazeta verificou que ambos possuem passagem por furto e receptação. No último dia 28 de novembro, a mulher havia sido detida também pelo mesmo tipo de crime. Já o homem possui quatro passagens, sendo três por furto e uma por receptação de produtos roubados. A dupla estava com três facas, um estilete e os fios, sendo que todo o material acabou apreendido. A Polícia Civil foi demandada para mais detalhes.