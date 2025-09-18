Dupla de moto atira perto de escola e assusta moradores em Cariacica

Tiroteio aconteceu nas proximidades da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jesus Cristo Rei Crédito: André Afonso

Suspeitos em uma motocicleta passaram atirando próximo de uma escola estadual no bairro São Francisco, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (18). Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o caso aconteceu no horário de entrada dos alunos e assustou moradores. Ninguém se feriu.

Segundo testemunhas, os tiros seriam uma represália a um homicídio ocorrido na tarde de quarta-feira (17) em Santo André, bairro vizinho. Na ocasião, um homem com passagens pelo sistema prisional foi morto perto do cemitério da região. Apesar do susto desta quinta-feira, a movimentação de estudantes ao lado da escola estava normal por volta das 8h30 e as aulas foram mantidas.