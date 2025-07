Cachoeiro de Itapemirim

Duas visitantes são flagradas com drogas e fumo em penitenciária

Publicado em 13/07/2025 às 10h47

Duas visitantes são flagradas tentando entrar com entorpecentes e fumo na penitenciária de Cachoeiro Crédito: Divulgação -PRCI

Duas mulheres foram flagradas tentando entrar com materiais proibidos na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), localizada no bairro Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, durante o período de visitas deste sábado (12). O flagrante foi feito durante o procedimento de revista no equipamento de escaneamento corporal, o "body scan".

No primeiro caso, uma visitante tentava entrar na unidade com drogas que seriam destinadas ao seu filho, interno do presídio. Com ela, foram apreendidas 11 buchas de maconha, totalizando aproximadamente 45 gramas, além de 15 papéis de seda.

No segundo caso, outra visitante foi interceptada ao tentar entrar com 18 buchas de fumo, que seriam entregues ao seu esposo. Após a apreensão do material, a mulher foi liberada. O preso, no entanto, responderá a um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) dentro da unidade.