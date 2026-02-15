Duas pessoas são detidas com mais de 120 frascos de loló em Vitória

Duas pessoas foram detidas e mais de 120 frascos de "loló" foram apreendidos no mesmo local, em um período de duas horas, durante desfiles dos blocos de carnaval no Centro de Vitória. Conforme a Guarda Municipal, por volta de 16h30 de sábado (14), um jovem foi abordado por ação suspeita na Praça Getúlio Vargas. Com ele foram encontrados 28 frascos de substância análoga a "loló", dentro de sacola branca de salgadinhos. O mesmo tipo de entorpecente foi encontrado com o segundo preso, às 18h40.