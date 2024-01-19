Duas pessoas morrem em acidente entre motocicletas em Cachoeiro

Dois motociclistas morreram em um acidente na localidade de São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim , na noite desta quinta-feira (18). De acordo com policiais militares, as vítimas - identificadas como André Natalin Altoé, de 70 anos, e Robert Luiz Pena Siqueira, de 27 anos, colidiram em uma ultrapassagem, após o farol de uma das motos se apagar.

Testemunhas relataram aos militares que os dois motociclistas, que trafegavam em sentidos contrários, bateram de frente. Segundo os policiais, muitas pessoas estavam no local do acidente, já que as vítimas eram conhecidas na região. Robert Siqueira chegou a ser atendido pelo Samu/192, mas morreu ainda no local.

Policiais que atenderam a ocorrência informaram que Robert não tinha habilitação, enquanto André era habilitado apenas para a categoria B, que só autoriza o motorista a dirigir carros. Ainda conforme informações da Polícia Militar, um dos veículos envolvidos, uma motocicleta Honda Nxr Broz 160, estava com licenciamento em atraso, por isso o guincho foi acionado e a moto foi removida para o pátio credenciado.