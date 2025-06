Duas pessoas ficam feridas após acidente com carro em rodovia de Mantenópolis

Duas pessoas ficaram feridas após um carro tombar na ES 164, em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (31). Em imagens, é possível ver o veículo, um Volkswagen Voyage branco, com o lado do motorista no chão e duas rodas no ar, às margens da pista. Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas são o motorista, de 35 anos, e um passageiro, de 30. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Estadual Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco, cidade vizinha.>