Duas pessoas em situação de rua são mortas a tiros em Vila Velha

Crime aconteceu em Jaburuna, Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (14) Crédito: Leitor | A Gazeta

Duas pessoas em situação de rua foram mortas a tiros no bairro Jaburuna, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (14). Uma das vítimas é um homem, que aparentava ter cerca de 50 anos e não foi identificado. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A outra foi identificada como Aline Ana Costa, de 44 anos.

Segundo apuração da TV Gazeta, as vítimas eram usuárias de drogas e teriam ligação com o tráfico. Homens armados e encapuzados desceram de um carro e dispararam contra os dois. A principal suspeita é de que o crime esteja relacionado a uma briga interna na facção Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Desde o início da manhã desta quarta-feira, policiais militares reforçam o patrulhamento e realizam buscas na região para localizar possíveis suspeitos e armas, inclusive a pé, em áreas de difícil acesso. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.