Duas apostas no ES quase ganham prêmio milionário da Lotofácil

Duas apostas feitas no Espírito Santo quase levaram o prêmio milionário da Lotofácil na noite de sexta-feira (30). Os bilhetes deveriam acertar as 15 dezenas sorteadas para faturar o valor máximo, mas emplacaram 14. Uma aposta foi feita em Vitória, capital capixaba, e a outra em Colatina, na região Noroeste do Estado. Cada uma ganhou R$ 3.580,12.>