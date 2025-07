Loteria

Duas apostas do ES quase ganham prêmio milionário da Mega-Sena

Duas apostas feitas no Espírito Santo quase levaram o prêmio milionário da Mega-Sena, em sorteio do concurso 2884 realizado no sábado (5), em São Paulo. Os bilhetes foram registrados em casa lotéricas de Vitória, na Capital, e Colatina, Noroeste do Estado.