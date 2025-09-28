Duas apostas do ES acertam a quina da Mega-Sena e levam R$ 28 mil
Publicado em 28/09/2025 às 08h16
Duas apostas feitas no Espírito Santo, uma de Vitória, e outra de Guarapari, acertaram a quina da Mega-Sena e vão receber R$ 28.705,88 cada. O prêmio principal, sorteado na noite de sábado (27), saiu para uma aposta de Porto Alegre (RS), que levou sozinha R$ 80.688.743,70.
Os números sorteados foram: 08 - 12 - 16 - 19 - 31 - 58.
Outros 115 bilhetes também acertaram a quina levaram R$ 28.705,88 cada, além de 6.677 apostas que ganharam R$ 829,13 após marcarem quatro dezenas sorteadas.