Drogas são encontradas dentro de sofá e em câmbio de carro em Afonso Cláudio

Trinta pedras de crack foram encontradas escondidas em um sofá e em um carro no bairro Vila Nova, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (4). A Polícia Militar recebeu diversas denúncias sobre uma casa que estaria sendo usada para guardar drogas. Um suspeito foi visto saindo do local e entrando em um Volkswagen Polo, que foi abordado pelos policiais.

Dentro do carro, um cão farejador encontrou 10 pedras de crack escondidas na manopla do câmbio de marcha. Com autorização da proprietária, os militares entraram na casa e mais 20 porções da droga foram encontradas escondidas no sofá. Também foram apreendidos R$ 176 em dinheiro, dois celulares, lâminas para navalha e material usado para embalar entorpecentes.