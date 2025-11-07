Drogas ligadas a grupo criminoso do RJ são apreendidas no Sul do ES
Publicado em 07/11/2025 às 17h44
Um carregamento de drogas relacionadas ao grupo Terceiro Comando Puro (TCP), do Rio de Janeiro, foi apreendido em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (7). Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar foi até o bairro Otton Marins e abordou um carro.
No banco do carona, foram encontradas duas caixas com tabletes de cocaína e crack, totalizando quase 10kg de drogas. Um suspeito foi levado para a delegacia. Segundo a PM, as drogas teriam relação com a facção carioca.
A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o encaminhamento do detido, mas não houve retorno até o momento.