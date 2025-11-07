Drogas ligadas a grupo criminoso do RJ são apreendidas no Sul do ES

Drogas enviadas do RJ para o ES são apreendidas em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um carregamento de drogas relacionadas ao grupo Terceiro Comando Puro (TCP), do Rio de Janeiro, foi apreendido em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (7). Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar foi até o bairro Otton Marins e abordou um carro.

No banco do carona, foram encontradas duas caixas com tabletes de cocaína e crack, totalizando quase 10kg de drogas. Um suspeito foi levado para a delegacia. Segundo a PM, as drogas teriam relação com a facção carioca.