Drogas, espingarda e fuzil são achados enterrados em lama de mangue em Vitória

A Polícia Militar do Espírito Santo, por meio do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreendeu fuzil, espingarda e drogas no bairro Resistência, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um fuzil de alto poder destrutivo, uma espingarda semiautomática e drogas foram encontrados escondidos em meio à lama de um manguezal no bairro Resistência, em Vitória, nesta quinta-feira (16), pela Polícia Milita, por meio do Batalhão de Ações com Cães (BAC). A suspeita é que itens foram enterrados dentro de tonéis como estratégia do tráfico que atua na região.

Foram ainda descobertos três carregadores e 60 munições de diferentes calibres, além de um estoque de entorpecentes, incluindo 15 tabletes e 892 papelotes de maconha, além de 566 pinos e três tabletes de cocaína.

O tenente Martins (PM) confirmou à TV Gazeta que tornar locais como mangues esconderijos de armas e drogas é uma tática comum. Ao usar os tonéis como cofres cobertos por barro, os traficantes buscam burlar a fiscalização e manter o material longe das vias públicas, que são mais monitoradas pelas autoridades.