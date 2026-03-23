Dono de serralheria cai com caminhão em cima da própria oficina em Ibatiba

Um dono de serralheria capotou com o próprio caminhão e caiu sobre o estabelecimento dele, localizado no bairro Floresta II, em Ibatiba, no Caparaó do Espírito Santo. Uma equipe da Polícia Militar passava pelo local na manhã desta segunda-feira (23), pouco depois de o acidente acontecer. O motorista contou aos policiais que descia uma rampa em marcha a ré, em sua propriedade, quando deslizou na via molhada e caiu. Ninguém se feriu.