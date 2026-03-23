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Dono de serralheria cai com caminhão em cima da própria oficina em Ibatiba

Publicado em 23/03/2026 às 16h53
Acidente ocorreu na manhã de segunda-feira (23)

Um dono de serralheria capotou com o próprio caminhão e caiu sobre o estabelecimento dele, localizado no bairro Floresta II, em Ibatiba, no Caparaó do Espírito Santo. Uma equipe da Polícia Militar passava pelo local na manhã desta segunda-feira (23), pouco depois de o acidente acontecer. O motorista contou aos policiais que descia uma rampa em marcha a ré, em sua propriedade, quando deslizou na via molhada e caiu. Ninguém se feriu.

A queda derrubou parte da estrutura da oficina e danificou o caminhão, mas o homem se responsabilizou por retirar o veículo e disse que irá reparar os danos. 

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