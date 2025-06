Crime

Dono de secador de café é preso suspeito de furtar energia em Brejetuba

O proprietário de um secador e pilador de café, de 44 anos, foi preso suspeito de furtar energia elétrica para utilizar nos equipamentos em Brejetuba , na Região Serrana do Espírito Santo. O flagrante aconteceu na tarde de terça-feira (24), em uma operação conjunta entre a Polícia Civil, Polícia Científica e a EDP, distribuidora de energia elétrica.

O crime foi descoberto na localidade de Cachoeira Alta. A Polícia Civil divulgou que, entre as irregularidades, havia uma ligação direta de energia que abastecia um secador e um despolpador de café com 12 motores, além de uma máquina de pilar café com quatro motores. O local também apresentava débitos em aberto que ultrapassam R$ 16 mil.