Dono de imóvel de alto padrão é preso por desvio de energia em Linhares
Um homem de 50 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (15) suspeito de furtar energia elétrica em uma residência de alto padrão no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A ação foi realizada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com a Delegacia Regional de Linhares, o Instituto de Criminalística da Polícia Científica e técnicos da EDP.
Acompanhada pelo proprietário do imóvel, a perícia constatou irregularidades na tampa da caixa do medidor, que estava sem o lacre adequado. Além disso, foi identificada a ausência de corrente no medidor, o que zerava a contabilização do consumo de energia elétrica. O medidor foi substituído pela EDP e a instalação regularizada.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado por estelionato qualificado contra a administração pública e encaminhado ao sistema prisional. Ele também deverá ressarcir a distribuidora pelos valores não faturados e arcar com custos administrativos, conforme norma da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).