Dono de churrascaria é preso por furto de energia elétrica no Sul do ES
Dois empresários foram detidos após 'gatos de energia' serem encontrados em uma churrascaria e em um clube na localidade de Perobas, no limite entre as cidades de Itapemirim e Atílio Vivácqua, Região Sul do Espírito Santo. A descoberta ocorreu durante ação conjunta entre a concessionária EDP e a Polícia Civil na quarta-feira (22).
Os homens têm 50 anos de idade e foram autuados por furto. O dono da churrascaria não pagou a fiança e foi encaminhado ao presídio. O proprietário do clube pagou o valor arbitrado pela Polícia Civil e vai responder pelo crime em liberdade. Os nomes dos empresários e as quantias cobradas não foram divulgadas.
Além da questão criminal, os envolvidos deverão ressarcir os valores referentes à energia não faturada. Segundo a EDP, 8.176 flagrantes de 'gato' foram registrados no Espírito Santo no primeiro semestre de 2025.