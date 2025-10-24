A Gazeta - Agora

Dono de churrascaria é preso por furto de energia elétrica no Sul do ES

Publicado em 24/10/2025 às 14h20
Furto de energia é flagrado em churrascaria e clube  Crédito: Divulgação | EDP

Dois empresários foram detidos após 'gatos de energia' serem encontrados em uma churrascaria e em um clube na localidade de Perobas, no limite entre as cidades de Itapemirim e Atílio Vivácqua, Região Sul do Espírito Santo. A descoberta ocorreu durante ação conjunta entre a concessionária EDP e a Polícia Civil  na quarta-feira (22).

Os homens têm 50 anos de idade e foram autuados por furto. O dono da churrascaria não pagou a fiança e foi encaminhado ao presídio. O proprietário do clube pagou o valor arbitrado pela Polícia Civil e vai responder pelo crime em liberdade. Os nomes dos empresários e as quantias cobradas não foram divulgadas. 

Além da questão criminal, os envolvidos deverão ressarcir os valores referentes à energia não faturada. Segundo a EDP,  8.176 flagrantes de 'gato' foram registrados no Espírito Santo no primeiro semestre de 2025.

