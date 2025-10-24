Dono de churrascaria é preso por furto de energia elétrica em Itapemirim
Um homem de 50 anos, proprietário de uma churrascaria, foi preso por furto de energia elétrica na localidade de Perobas, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A prisão aconteceu durante uma operação conjunta da EDP, fornecedora do serviço, com a Polícia Civil, nesta sexta-feira (24). Foram descobertas ligações diretas bifásicas na rede do estabelecimento e de um clube na mesma região, impedindo o registro de consumo e faturamento.
As irregularidades foram desfeitas pelos técnicos da EDP e o responsável pela churrascaria foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestarem esclarecimentos. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por furto de energia e, por não efetuar o pagamento da fiança, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) do mesmo município. A corporação foi questionada sobre os procedimentos adotados com o proprietário do clube, onde também foi flagrado o desvio. Quando houver retorno, este texto será atualizado.
Além das sanções criminais, os envolvidos deverão ressarcir os valores referentes à energia não faturada e os custos operacionais da operação. Segundo a EDP, furtar energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de um a quatro anos de reclusão e multa. A empresa disse que registrou 8.176 ocorrências desse tipo no Espírito Santo no primeiro semestre deste ano.