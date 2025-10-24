Dono de churrascaria é preso por furto de energia elétrica em Itapemirim

Furto de energia é flagrado em churrascaria e clube em Itapemirim Crédito: Divulgação/ EDP

Um homem de 50 anos, proprietário de uma churrascaria, foi preso por furto de energia elétrica na localidade de Perobas, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A prisão aconteceu durante uma operação conjunta da EDP, fornecedora do serviço, com a Polícia Civil, nesta sexta-feira (24). Foram descobertas ligações diretas bifásicas na rede do estabelecimento e de um clube na mesma região, impedindo o registro de consumo e faturamento.

As irregularidades foram desfeitas pelos técnicos da EDP e o responsável pela churrascaria foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestarem esclarecimentos. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por furto de energia e, por não efetuar o pagamento da fiança, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) do mesmo município. A corporação foi questionada sobre os procedimentos adotados com o proprietário do clube, onde também foi flagrado o desvio. Quando houver retorno, este texto será atualizado.