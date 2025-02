Dona de restaurante é levada para delegacia após flagra de furto de energia em Vitória

A proprietária de um restaurante localizado no bairro Mata da Praia, em Vitória, foi encaminhada para a delegacia nesta quarta-feira (19) após o estabelecimento ser flagrado furtando energia elétrica. No local, técnicos da concessionária EDP identificaram uma adulteração no medidor, impedindo o registro correto do consumo de energia, o que caracteriza a fraude. O flagrante contou com o apoio de policiais civis e perito da Polícia Científica. O nome da mulher e do estabelecimento não foram divulgados. >