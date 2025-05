Dona de lavanderia é presa por furto de energia em Venda Nova do Imigrante

Uma proprietária de lavanderia foi detida, na tarde de terça-feira (20), suspeita de furto de energia para o estabelecimento, no bairro Tapera, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Além de policiais civis do Departamento de Investigações Criminais (Deic) de Vitória, a ação contou com peritos do Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica e com técnicos da EDP. >