Violência

Dona de bar é assassinada a tiros no estabelecimento em Pedro Canário

Uma mulher de 64 anos foi assassinada a tiros dentro do próprio bar, no bairro Esplanada, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (15). Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, Norma Sueli Sá Costa, proprietária do estabelecimento, já não tinha mais sinais de vida. Foram encontradas cápsulas de arma de fogo perto do corpo dela.