Dois suspeitos morrem em confronto com a PM em Linhares

Materias apreendidos após confronto entre policiais e suspeitos Crédito: Polícia Militar

Policiais militares e suspeitos ligados ao tráfico de drogas trocaram tiros na região de Rio Quartel, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (28). Dois homens morreram e outros dois foram baleados durante o confronto.

Segundo informações da PM, uma equipe havia sido acionada após uma denúncia de porte ilegal de armas em Rio Quartel. Ao chegar ao local, suspeitos armados atiraram contra os policiais, que revidaram. Depois do fim do confronto, parte do grupo de suspeitos fugiu para uma região de cafezal.

Durante as buscas, os corpos de dois homens mortos no tiroteio foram localizados. Outros dois suspeitos baleados também foram encontrados e socorridos pelo Samu 192. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Durante a busca, também foram encontrados e apreendidos:

Submetralhadora semi-industrializada;

Revólver calibre 38 e munições;

1 aparelho celular;

Dinheiro;

1.620 buchas de maconha — com tablete de maconha de aproximadamente 1,140kg;

436 pedras de crack — com pedra de crack de cerca de 375 gramas;

12 bolas de haxixe;

8 bolas de cocaína;

Balaclava (capuz de tecido que deixa somente a área dos olhos visível);

Balança de precisão.