Dois professores são afastados após denúncias de abuso sexual em escola de Pinheiros

Dois professores de uma escola municipal de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, foram afastados de suas funções após denúncias de abuso sexual de duas alunas, menores de idade. A Secretaria Municipal de Educação informou que, assim que tomou conhecimento da situação, em setembro deste ano, decidiu imediatamente pelo afastamento dos servidores e instaurou um procedimento administrativo para apurar a "suposta falta funcional".