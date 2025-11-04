Dois professores são afastados após denúncias de abuso sexual em escola de Pinheiros
Dois professores de uma escola municipal de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, foram afastados de suas funções após denúncias de abuso sexual de duas alunas, menores de idade. A Secretaria Municipal de Educação informou que, assim que tomou conhecimento da situação, em setembro deste ano, decidiu imediatamente pelo afastamento dos servidores e instaurou um procedimento administrativo para apurar a "suposta falta funcional".
A secretaria não explicou como os abusos teriam ocorrido conforme as denúncias, nem a idade das vítimas. Segundo a pasta, "o processo tramita sob sigilo, conforme prevê a legislação que protege a dignidade, a privacidade e a integridade das vítimas".
A Polícia Civil confirmou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Pinheiros, também em sigilo por envolver menores de idade.