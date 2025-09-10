Dois motociclistas morrem após colisão com vacas no Noroeste do ES

Eduardo Fonseca de Souza Lima e Aldo Batista dos Santos morreram em acidentes de moto Crédito: Acervo familiar

Dois homens morreram em acidentes de moto distintos na noite de terça-feira (9), em Nova Venécia e em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. Em ambos os casos, os motociclistas se acidentaram após atropelar vacas.

Em Nova Venécia, na ES 137, a Polícia Militar (PM) informou que, ao chegar ao local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) já havia constatado a morte de Aldo Batista dos Santos, de 54 anos. Testemunhas relataram que ele colidiu com uma vaca, que não foi encontrada no local.

Já em Alto Rio Novo, na ES 164, Eduardo Fonseca de Souza Lima, de 32 anos, sofreu uma queda de moto após atingir uma vaca na rodovia, segundo boletim da PM. A corporação não forneceu mais detalhes sobre o acidente.