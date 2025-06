Dois jovens são assassinados a tiros dentro de carro em Sooretama

Dois jovens de 25 anos foram assassinados a tiros dentro do carro em que estavam, no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (7). As vítimas foram identificadas como Jairo de Souza Sousa, e Gabriel dos Santos, que estava dirigindo o veículo. Contra Jairo havia um mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo, emitido em fevereiro de 2023. Ele morreu ainda dentro do automóvel. Já Gabriel chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu e morreu após dar entrada no Pronto Atendimento do município.>