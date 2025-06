Violência

Dois homicídios são registrados em menos de 3 horas na zona rural de São Mateus

Dois homicídios foram registrados em menos de três horas em um local conhecido como “região dos quilômetros”, zona rural de São Mateus , Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (18). De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, o primeiro homicídio aconteceu por volta das 10h, quando Kauã Geronimo Freitas, de 17 anos, foi morto com tiros na cabeça.

No local do crime, as informações passadas à PM foram que Kauã estava trabalhando na colheita de café e fazia o percurso para o local de trabalho de bicicleta, quando encontrou duas motos. Os motociclistas fizeram disparos e um acertou a cabeça do jovem. Ao cair no chão, os atiradores realizaram mais disparos contra Kauã, que morreu no local. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados.