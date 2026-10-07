Dois homens são assassinados a tiros em dois bairros na Serra

Dois homens foram mortos a tiros na tarde de terça-feira (6) em diferentes regiões da Serra, na Grande Vitória.





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para o bairro Lagoa de Carapebus após uma mulher informar que havia encontrado o irmão, de 38 anos, caído em uma área de mata.

Os militares foram até o local e constataram que o homem já estava morto.





A PM também foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio por arma de fogo no bairro Praia de Carapebus. No local, os policiais encontraram um homem, de 29 anos, morto. Um capacete estava próximo ao corpo, mas nenhuma motocicleta foi localizada.





A dinâmica e a motivação dos crimes não foram informadas.





A Polícia Civil informou que os dois casos seguem sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.