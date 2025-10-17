Dois foragidos por receptação e tráfico são presos em carro em Linhares

Dois homens, de 26 e 33 anos, foragidos por receptação e tráfico de drogas, foram presos na tarde de quinta-feira (16), em Linhares , no Norte do Espírito Santo , durante uma ação da Polícia Militar. Eles estavam em um carro no bairro Bebedouro e tentaram fugir quando perceberam a aproximação da viatura.

Segundo a PM, os policiais deram ordem de parada, mas os suspeitos seguiram em fuga por cerca de 500 metros, até serem abordados. Durante a perseguição, o passageiro, de 33 anos, jogou duas pedras de crack grandes pela janela. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o motorista, de 26 anos – mas contra ele havia um mandado de recaptura por crime de receptação, expedido pela 2ª Vara Criminal de Linhares. O outro homem também tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.