Detran|ES divulga lista dos classificados para o curso ‘Sem medo de dirigir’

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgou quem são os 100 classificados para participar da primeira turma do curso “Sem medo de dirigir”. A lista (veja abaixo) segue a ordem de inscrições. O órgão também informou que as pessoas com o nome na lista deverão receber, nas próximas semanas, um e-mail da Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp) com o link para participação nas aulas e devem acessar a plataforma na data e hora marcada de cada disciplina. >