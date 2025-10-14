Detentos fogem por entrada de ventilação de presídio em Vila Velha

Três detentos fugiram pela entrada de ventilação da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha na noite de segunda-feira (13). Dois foram recapturados momentos após a fuga, segundo a Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus), e apenas Melquesedeque Modesto da Silva continua foragido. Ele estava preso desde 2013 por crimes de roubo e tráfico de drogas.